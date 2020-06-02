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Haliliye’de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci kapsamında çalışmalara hız vererek, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor.Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Haliliye’de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci kapsamında çalışmalara hız vererek, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. 1 Haziran itibariyle Türkiye’de başlayan normalleşme süreci Haliliye’de de uygulanmaya başladı. Haliliye Belediyesi de normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirlerin hayata gerilmesi için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarına ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler İpekyol ve Ahmet Erseven mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Temizlik işleri müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının normalleşme sürecinde de ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edileceğini bildirdi.

Haliliye’de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

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