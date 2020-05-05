YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de cadde ve sokaklar yıkandı

Haliliye’de cadde ve sokaklar yıkandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Haliliye’de temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte edildi.Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor.

Haliliye’de cadde ve sokaklar yıkandı

Haliliye’de temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte edildi.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü salgınla mücadele kapsamında başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını belirlenen periyodlarda tekrarlıyor. Halk sağlığı için seferber olan ekipler son olarak Ahmet Yesevi ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye’de cadde ve sokaklar yıkandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:47
Sabah
05:19
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Fırat Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Sorguç Eczanesi
Merkez
Umut Ateş Eczanesi
Merkez
Vema Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Ak Parti Milletvekili Cevheri’nin Acı Günü

Ak Parti Milletvekili Cevheri’nin Acı Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.