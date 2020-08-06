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Haliliye’de cadde ve sokaklar yıkanıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, pandemiden korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, pandemiden korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Bamyasuyu ve Hamidiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ederken, diğer taraftan rutin temizlik çalışmalarına da ara vermiyor. Bayramda ciddi bir çalışma yürüten ekipler, bayram sonrası da aynı şekilde çalışmalara devam ediyor.
Salgınla ile ilgili tedbirleri üst seviyede tutan Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçe genelinde girilmedik mahalle bırakmıyor.
Ekipler bu kapsamda son olarak Bamyasuyu ve Hamidiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü bildirdi.

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