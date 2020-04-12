YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de çalışmalar sokağa çıkma yasağında da sürdü

Haliliye’de çalışmalar sokağa çıkma yasağında da sürdü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara sokağa çıkma yasağının ilan edildiği dün ve bugün de aralıksız devam etti.Haliliye Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara sokağa çıkma yasağının ilan edildiği dün ve bugün de aralıksız devam etti.
Haliliye Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 31 ilde pandemi nedeniyle hafta sonunu kapsayan 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Haliliye Belediyesi, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden başlattığı çalışmalara ara vermeden devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde faaliyetlerini sürdürdü.
Ekipler, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini yürütürken, dezenfektasyon ekipleri ise salgınla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız sürdürdü. Cadde ve sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.
Öte yandan zabıta ekipleri de sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların yardımına koştu. 444 22 63 numaralı Beyaz Masa iletişim hattı üzerinden destek isteyen vatandaşların yardıma koşan ekipler, ekmek talebi olan vatandaşların evlerine ekmek teslim etti.
Ekmeğini teslim alan vatandaş, sunulan hizmetten dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.
Haliliye Belediyesinin ilgili tüm müdürlükleri ile salgınla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Adana'da park halindeki yolcu otobüsü yandı

Adana'da park halindeki yolcu otobüsü yandı

Samandağ’da 11 kişiye sokağa çıkma yasağı cezası

Samandağ’da 11 kişiye sokağa çıkma yasağı cezası

İzmir’de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

İzmir’de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:31
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Acar Eczanesi
Merkez
Dartar Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Kayık Eczanesi
Merkez
Sinan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Tatlıses’in yeğeni sünnet oldu

Tatlıses’in yeğeni sünnet oldu

Fakıbaba dede oldu

Fakıbaba dede oldu

Siverek'te Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Siverek'te Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.