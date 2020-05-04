YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de gıda ürünleri denetlendi

Haliliye’de gıda ürünleri denetlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

Haliliye’de halk sağlığını korumaya yönelik olarak semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de halk sağlığını korumaya yönelik olarak semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.
Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pide fırını, bakkal, gıda marketleri, semt pazarları, tatlıcılar, pastane ve imalathaneleri denetleyen ekipler, halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Semt pazarlarında yapılan denetimlerde ekipler korona virüs salgını ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçerek, maske dağıttı. Pazar yerlerine gelen vatandaşlar ayrıca ekipler tarafından girişe konulan dezenfektanlardan da ellerini dezenfekte etti.
Fırın ve pastanelerde hijyen ve gramaj denemi yapan ekipler, gıda marketlerinde de ürünlerin son kullanım tarihleri ve fiyatlarını denetledi.
Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, salgınla mücadele kapsamında da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılarını yeniledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:20
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:23
Yatsı
20:49

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Direkli Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
İnalı Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Miray Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.