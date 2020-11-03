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Haliliye’de gönül çorbası etkinliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesinin ‘gönül çorbası’ sloganı ile vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, sabahın erken saatleri ile birlikte ‘mobil çorba aracı’ ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.Haliliye Belediyesinin çorba ikramına katılan Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, belediyenin çorba ikramına tekrardan başlamasından mutlu olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.Çorba ikramı hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılacak.

Haliliye’de gönül çorbası etkinliği

Haliliye Belediyesinin ‘gönül çorbası’ sloganı ile vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, sabahın erken saatleri ile birlikte ‘mobil çorba aracı’ ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.
Haliliye Belediyesinin çorba ikramına katılan Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, belediyenin çorba ikramına tekrardan başlamasından mutlu olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Çorba ikramı hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılacak.

Haliliye’de gönül çorbası etkinliği

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Karakopru
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Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
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