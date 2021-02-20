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Haliliye’de güzellik merkezi denetimi

20.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve kuaförlerde denetimlerini yoğun şekilde devam ettiriyor.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini yürütürken, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve kuaförlerde denetimlerini yoğun şekilde devam ettiriyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini yürütürken, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Salgın yayılımını önlemeye yönelik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, erkek ve bayan kuaförler ile güzellik merkezlerinde denetimlerini devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, kuaför ve güzellik merkezlerinde iş yeri çalışma ruhsatı kontrollerinin yanında, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolleri ile maske ve hijyen denetimini sağlıyor. Zabıta, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında da, idari işlem gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, işyeri sahiplerine Kovid-19 salgınında uyulması gereken kurallar konusunda da, uyarılarda bulunuldu.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen taleplerin de anında çözümü sağlandığı ve denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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