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Haliliye’de hastalara gıda desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalarına glutensiz ekmeğin yanı sıra hastalara özel gıda desteğinde de bulundu.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet veren glutensiz ekmek fırını tüm il geneli Çölyak ve PKU hastalarına ekmek üretmeyi sürdürürken, Belediye bu hastalara özel gıda desteğini de sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalarına glutensiz ekmeğin yanı sıra hastalara özel gıda desteğinde de bulundu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet veren glutensiz ekmek fırını tüm il geneli Çölyak ve PKU hastalarına ekmek üretmeyi sürdürürken, Belediye bu hastalara özel gıda desteğini de sürdürüyor. İlk olarak Çölyak hastalarına verilen gıda desteğinin ardından bu kez Fenilketonüri (PKU) hastalarına gıda desteği sunuldu.
Gıda desteği almak için Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım tesisine giden hasta ve hasta yakınlarına yardım kolilerini Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve Şanlıurfa Fenilketonüri Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi takdim etti.
Yapılan gıda desteğinin ardından açıklamalarda bulunan ve Şanlıurfa Fenilketonüri Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, “Bu yapılan hizmet Türkiye’de bir ilktir. Haliliye Belediye Başkanımız ve ekibi sağ olsun Şanlıurfa 130 Fenilketonüri hastasına düşük proteinli gıdalar verdiler. Eğer bizim bu çocuklar bu ürünleri almazlarsa zekâ engelli olacaklar. Çocuklarımızın engelli olmaması için ilk adımı Haliliye Belediyesi attı. Bu desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Hasta ve hasta yakınları ise Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Canpolat’a teşekkür etti.

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