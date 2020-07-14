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Haliliye’de hastane ihtiyacı karşılandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleri sonrası Devteyşti Mahallesi’ndeki belediyeye ait dev binanın Sağlık Bakanlığı’na devriyle bölgenin hastane ihtiyacı karşılanmış oldu.Devteyşti, Süleymaniye, Ahmet Yesevi ve diğer yakın mahallelerin Eyyübiye Devlet Hastanesi’ne olan mesafeleri nedeniyle buralarda vatandaşların hastane talepleri gündeme geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleri sonrası Devteyşti Mahallesi’ndeki belediyeye ait dev binanın Sağlık Bakanlığı’na devriyle bölgenin hastane ihtiyacı karşılanmış oldu.
Devteyşti, Süleymaniye, Ahmet Yesevi ve diğer yakın mahallelerin Eyyübiye Devlet Hastanesi’ne olan mesafeleri nedeniyle buralarda vatandaşların hastane talepleri gündeme geldi. Vatandaşların sesine kulak veren Canpolat, konu ile ilgili çalışmalara start verdi. Canpolat’ın girişimleri sonucunda Devteyşti bölgesinde hastane olmaya müsait belediyeye ait dev binanın hastane olarak faaliyet göstermesi kararı alındı. Belediyeye ait binanın Sağlık Bakanlığı’na devri gerçekleştirildi.
Hastane olarak hizmet verecek olan bina bölge halkını sağlık acısından rahatlatacak olması en çok vatandaşları sevindirirken, hastanenin hizmete girmesi ile birlikte kentte hastanelerin yatak kapasitesini artışını da etkileyecek. Hastanenin açılması ile bölgenin birçok açıdan olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor.
Bölge halkı Devteyşti’nde bulunan binanın hastane olarak hizmet verecek olmasını sevinçle karşılarken, bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür etti.

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