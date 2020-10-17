Haliliye’de hijyen çalışmaları

Haliliye Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve salgınla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Refahiye ve Şair Şevket mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.



