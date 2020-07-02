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Haliliye’de hizmet seferberliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri ekipleri Konuklu Mahallesinde hizmet için seferber oldu.
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilizeyol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Konuklu Mahallesinde başlattığı yol yapım çalışmalarına son sürat devam ediyor. Mahallede yapılmadık yol bırakmama hedefi ile çalışan ekipler yeni yol açma, yol dolguları ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri, mahallede bu çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan mahalleye kurulacak olan semt pazarı için de hazırlıklar devam ediyor. Yeri belirlenen semt pazarının zemin dolgusu Haliliye belediyesi tarafından tamamlandı. Yapılacak olan son çalışmalarla semt pazarı vatandaşların hizmetine sunulacak.
Yapılan çalışmalar Konuklu mahallesinde takdir toplamaya devam ediyor. Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin yol ve semt pazarı çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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