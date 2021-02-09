YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

09.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliliye Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılmasını ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Hanımlar Konağında, fitness ve diyetisyen eğitimlerine devam ediyor.Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Hanımlar Konağı, kadınların sosyal yaşam alan adresi oldu.

Haliliye Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılmasını ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Hanımlar Konağında, fitness ve diyetisyen eğitimlerine devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Hanımlar Konağı, kadınların sosyal yaşam alan adresi oldu. İpekyol Mahallesinde içerisinde fitness aletleri, oturma ve çocuklar için kreş alanları bulunan Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınları için de diyetisyen görev yapıyor. Diyetisyen aracılığıyla kadınlara, diyet listeleri, detoks programları ve ölçümler yapılıyor.
Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınlara, fitness eğitmenleri tarafından sağlık yaşam ve kilo verme konusunda eğitimler veriliyor. Kadınlar, aldıkları eğitimle birlikte fitness aletleri aracılığıyla spor yaparken, çocukları ise kreşte vakit geçiriyor. Pandemi tedbirlerinin uygulandığı Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınların, HES kodları da her gün sorgulanıyor.
Hanımlar Konağına kayıt yapan kadınlar için diyet programları yapan Diyetisyen Ümran İnci, yaptığı açıklamada, “Hanımlar Konağına gelen kadınlarımızı detaylı tanıdıktan sonra onların istekleri doğrultusunda sağlıklı yaşamı, yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyoruz. Kendilerinin belirlediği günlerde detaylı vücut analizleri yapıyoruz” dedi.
Fitness eğitmeni Hilal Baydoğa ise verdikleri eğitimlerle ilgili, “Hafta içi beş gün sabah dokuzdan akşam dört buçuğa kadar hanımlara pilates ve zumba eğitimi vermekteyim. Onlarla birlikte sağlıklı yaşamı devam ettirmek için elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:44
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Esin Eczanesi
Haliliye
Günay Eczanesi
Haliliye
Kaya Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
Ataşehir Eczanesi
Karakopru
Pınarbaşı Eczanesi
Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde

Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Haliliye’de hizmetler gönüllere dokunuyor

Haliliye’de hizmetler gönüllere dokunuyor

Ceylanpınar’daki Antep Deresi sorununa kalıcı çözüm

Ceylanpınar’daki Antep Deresi sorununa kalıcı çözüm

Haliliye kırsalında okullar dezenfekte ediliyor

Haliliye kırsalında okullar dezenfekte ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.