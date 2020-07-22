Haliliye’de kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı

Haliliye’de zabıta ekipleri kaldırım işgalleri ve salgından korunma tedbirleri çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerine deam ediyor. Ekipler, vatandaşların kaldırımları rahat kullanması ve görüntü kirliliği önüne geçmek adına başta Bahçelievler Mahallesi olmak üzere birçok semtte kaldırım işgaline yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde görüntü kirliliğine sebep olan iş yerleri önüne bırakılan ürünler kaldırılırken, ekipler uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işyerlerine yönelik cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

