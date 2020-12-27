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Haliliye’de Kalemmatik projesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.12.2020 10:48 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, sıfır atık sloganıyla yürüttüğü geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalarında “Kalemmatik” projesini hayata geçirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile imzalanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Haliliye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki parklar, caddeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüş ekipmanlarının yerleştirme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi, sıfır atık sloganıyla yürüttüğü geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalarında “Kalemmatik” projesini hayata geçirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile imzalanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Haliliye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki parklar, caddeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüş ekipmanlarının yerleştirme işlemlerini gerçekleştiriyor. Yürütülen proje kapsamında yer alan Kalemmatik sistemleri de, ilçedeki 9 farklı noktada aktif hale getirildi.
Pet, cam ve metal şişelerin yeniden değerlendirilmesi hedeflenen Kalemmatik sistemleriyle, atık şişeleri makineye atan vatandaşlar, karşılığında kalem alıyor.
Cam, metal ve plastik şişelerin atılıp kalemin verildiği Kalemmatik ekipmanlarını kullanan vatandaşlar, projeden memnun olduklarını dile getirerek, Sıfır Atık Projesini Haliliye’ye kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

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