YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Haliliye’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyorHaliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri ekipleri Süleymaniye Mahallesi’nde deforme olmuş parke taşlarını yenilerken, Devteyşti Mahallesi zirve bölgesindeki yeni sokaklarda parke taşı döşeme işlemi için yol dolguları yapılıyor.
Başlatılan çalışmalar ile ilgili konuşan Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, “Mahallemizin zirve bölgesi olarak adlandırılan mevkisinde Haliliye Belediyemiz parke taşı çalışması için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ekipler ilk olarak mucur dökme işlemi başlattı. En kısa sürede bu işlemler tamamlanıp parke taşı döşemesine başlanacak. Bu çalışmalarından ötürü başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Haliliye Belediyesinin Vehbi Elden Parkı’nda yaptığı çalışmalar ile ilgili konuşan Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek ise, “Yıllar önce yapılan bir parkımızdı. Zemini çok kötü durumdaydı. Biz de üç gün önce başkanımıza söyledik. Bir gün sonra çalışmaya başladılar. Ben Şair Nabi Mahalle sakinleri adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haliliye’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samandağ’da Kaza: 3 yaralı

Samandağ’da Kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:30
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:30
Yatsı
20:55

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Ebru Eczanesi
Haliliye
Huzur Eczanesi
Haliliye
Velioğlu Eczanesi
Haliliye
Gökçe Eczanesi
Karakopru
Halfeti Eczanesi
Halfeti
Murat Eczanesi
Hilvan
Çetiner Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da yok olmaya yüz tutmuş 23 üzüm çeşidi üretime kazandırılacak

Şanlıurfa'da yok olmaya yüz tutmuş 23 üzüm çeşidi üretime kazandırılacak

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bdp’li Ayhan'a Hilvan’da Coşkulu Karşılama

Bdp’li Ayhan'a Hilvan’da Coşkulu Karşılama

İsmail Nazif Bayraktar Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Almanya'ya Gitti

İsmail Nazif Bayraktar Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Almanya'ya Gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.