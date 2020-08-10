Haliliye’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri ekipleri Süleymaniye Mahallesi’nde deforme olmuş parke taşlarını yenilerken, Devteyşti Mahallesi zirve bölgesindeki yeni sokaklarda parke taşı döşeme işlemi için yol dolguları yapılıyor.

Başlatılan çalışmalar ile ilgili konuşan Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, “Mahallemizin zirve bölgesi olarak adlandırılan mevkisinde Haliliye Belediyemiz parke taşı çalışması için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ekipler ilk olarak mucur dökme işlemi başlattı. En kısa sürede bu işlemler tamamlanıp parke taşı döşemesine başlanacak. Bu çalışmalarından ötürü başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Haliliye Belediyesinin Vehbi Elden Parkı’nda yaptığı çalışmalar ile ilgili konuşan Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek ise, “Yıllar önce yapılan bir parkımızdı. Zemini çok kötü durumdaydı. Biz de üç gün önce başkanımıza söyledik. Bir gün sonra çalışmaya başladılar. Ben Şair Nabi Mahalle sakinleri adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



