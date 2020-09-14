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Haliliye’de kış hazırlıkları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, fen işleri müdürlüğü tarafından kırsal mahallerde devam yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla kırsala çıkarma yaptı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, fen işleri müdürlüğü tarafından kırsal mahallerde devam yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla kırsala çıkarma yaptı. İncelemeler kapsamında meclis üyeleri ile birlikte Yinece Mahallesine giden Canpolat Mahalle Muhtarı Şaban Şafi ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Hedeflerinin kış mevsimi gelmeden çalışmaları tamamlamak olduğunu belirten Canpolat, “Kırsal mahalle gezilerimiz kapsamında Haliliye’nin büyük bir köyü olan Yenice Mahallemize geldik. Yenice Mahallemizin yollarını daha önceden parke yapmıştık. Mahallemizin büyümesinden dolayı tekrardan çalışma yapmak hasıl oldu. Köyümüzün ihtiyaçların dinliyoruz. Hedefimiz kış gelmeden buradaki vatandaşlarımızın ayağını çamura değdirmemek. Bu doğrulta ekiplerimiz seri şekilde çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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