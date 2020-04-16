Haliliye’de korona standı

Haliliye Belediyesi, semt pazarlarında aldığı önlemler çerçevesinde pazar girişlerinde vatandaşların kullanımı için dezenfektan standı kurdu.

Haliliye Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, el değmeden kullanılan ve içerisinde antiseptik bulunan ve ‘dezenfektan standı’ nı pazar girişlerine kurdu. Pazar giriş ve çıkışının zabıta ekiplerinin kurduğu bariyer ile kontrol altına alınırken, girişlerde vatandaşlara Haliliye Belediyesinin üretimi olan maskeler ücretsiz olarak veriliyor. Maske ile birlikte ateş ölçer ile vatandaşların ateş ölçümü gerçekleştirilerek ateşi yüksek olan vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılıyor.

Pazarda alıveriş yapan vatandaşlar, Haliliye Belediyesinin korona virüs nedeniyle halk sağlığını düşündükleri için teşekkür etti.

Korona virüs mücadele kapsamında pazarlar, saat 09:00 ile 18:00 arasında hizmette olduğunu belirten zabıta ekipleri vatandaşların kurallara uyması noktasında uyarıda bulundu.

