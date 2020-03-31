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Haliliye’de korona virüs denetimleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Haliliye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.

Haliliye’de korona virüs denetimleri

Haliliye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde faaliyet gösteren pide fırınları ve manavlara ‘salgın’ denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, fırın denetimlerinde salgınla mücadele kapsamında getirilen kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerde hijyen ve gramaj hususlarının yanı sıra ekipler, fırında çalışanların eldiven, maske ve bone takmaları zorunlu olduğunu, ekmek alırken parayı alan ve ekmeği vatandaşa veren kişilerin aynı olmaması gerektiği konusunda uyardı. Ekipler belirlenen kurallara aykırı davranan işletmelere ise cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.
Öte yandan manavları da denetleyen zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini halk sağlığını tehlikeye koyacak durumlardan uzak durmalarını ve belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı. Ekipler, manavlarda da fırınlarda olduğu gibi salgınla mücadele kapsamında eldiven, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafenin korunması istendi. Denetimlerde eldiven ve maske de dağıtan ekipler, korona virüs kapsamında belirlenen kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
Ayrıca Zabıta Müdürlüğü, mesai kavramı olmaksızın denetimlerin tüm ilçe genelinde sürdürüleceğini duyurdu.

Haliliye’de korona virüs denetimleri

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