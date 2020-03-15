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Haliliye’de korona virüs seferberliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, dünyayı genelinde etkili olan koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiplerle ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları için seferber oldu.Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Haliliye Belediyesi, dünyayı genelinde etkili olan koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiplerle ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları için seferber oldu.
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler ilçe genelinde aralıksız bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler, okullar, camiler, taziye evleri, Kur’an kursları, parklar, sosyal tesisler, muhtar evleri ve kültür merkezileri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.
Dezenfekte çalışmaları için oluşturulan özel ekipler, mahalle muhtarlıkları ile koordineli bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürüterek, vatandaşların bu salgından etkilenmemelerini hedefliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahlinde devam edeceği kaydedildi.
Muhtar, din görevlileri ve vatandaşlar Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele çalışmalarını takdirle karşılarken, titizlikle yürütülen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine teşekkür ettiler.
Öte yandan Haliliye Belediyesi, yine korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14-23 Mart 2020 tarihleri arası hizmete ara verme kararı aldı.

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