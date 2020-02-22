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Haliliye’de metruk yapıların yıkımına başlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Haliliye’de tespit edilen metruk yapıların yıkımına başlandıHaliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkımına başlanıldı.

Haliliye’de metruk yapıların yıkımına başlandı

Haliliye’de tespit edilen metruk yapıların yıkımına başlandı
Haliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkımına başlanıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Yavuz Selim Mahallesinde çevre sakinlerinin talepleri doğrultusunda metruk bir yapının yıkımı yapıldı.
Yapılan açıklamada, ilçede terk edilmiş, atıl durumdaki yapıların yıkımı alınan izler sonrası Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığı, vatandaşların müdürlüğe veya Beyaz Masa iletişim hattı üzerinden dilekçe ile başvurmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca metruk yapıların yıkımında can ve mal kaybının yaşanmaması için her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Haliliye’de metruk yapıların yıkımına başlandı

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