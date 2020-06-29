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Haliliye’de parklar çiçeklerle donatılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Haliliye’de park ve yeşil alanları mevsim şartlarına uygun çiçeklerle donatılıyor.Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de parklar çiçeklerle donatılıyor

Haliliye’de park ve yeşil alanları mevsim şartlarına uygun çiçeklerle donatılıyor.
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu Kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mevsim koşullarına göre farklı türde birçok çiçek ekimi, ağaç dikimi, çim biçimi, işlemlerinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yürütüyor. Dikilen çiçek ve diğer bitki türlerinin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Haliliye’de parklar çiçeklerle donatılıyor

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