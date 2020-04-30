YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de parklar salgın sonrasına süsleniyor

Haliliye’de parklar salgın sonrasına süsleniyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda mevsim şartlarına uygun çiçeklerle donatılıyor.Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda mevsim şartlarına uygun çiçeklerle donatılıyor.
Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda parklarda ağaç dikimi, çim ekimi, farklı türde birçok çiçek ekimi işlemlerinin yanı sıra genel peyzaj çalışmaları da yürütüyor. Dikilen çiçeklerin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.
Ekipler tarafında yapılan çalışmalarla renk cümbüşü haline gelen yeşil alan ve parklar korona virüs nedeniyle vatandaşların kendi sağlıkları için eve kapanmaları ile boş kaldı. Ancak belediye ekipleri salgın sonrası vatandaşların daha güzel ve daha yeşil parklarda vakit geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:24
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:20
Yatsı
20:44

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Betül Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
Selver Eczanesi
Merkez
Servan Eczanesi
Merkez
Sunay Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.