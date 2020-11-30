Haliliye’de peyzaj çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı çalışmalarıyla yeni yolları halkın hizmetine sunarken, park ve bahçelerde ise yürütülen peyzaj çalışmaları ilçenin çehresini değiştiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmetçik ve Yıldız kırsal Mahallerinde stabilize yol yapım çalışmalarını tamamlarken, İkiağız kırsal Mahallesindeki kilitli beton parkeyle döşenen yollar hizmete sunuldu.

Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan çalışmalar, program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceği belirtildi.

Evlenen çiftlere özel peyzaj

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan Evlendirme Memurluğunda, nikah akdini gerçekleştiren çiftler için de özel peyzaj çalışması yaptı. Tamamlanan dikey peyzaj sonrası genç çiftler, nikah akdini tamamladıktan sonra mutluluklarını bu alanda ölümsüzleştiriyor.

Parklara uyarı tabelası

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, parklarda çocuk oyun grubu alanlarına “Oyun Parkı Kullanım Kuralları” başlıklı uyarı levhaları astı. Parklarda yapılması ve yapılmaması yönünde uyarıların yer aldığı levhada, herhangi bir sorun karşısında uygulanması gereken adımlarla ilgili de bilgiler yer aldı.



