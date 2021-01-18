YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

18.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Spor Kompleksi, semt pazarı ve sosyal yardım işleri kompleksinin ihalesini tamamladı.Haliliye Belediyesi, “Şanlıurfa’nın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçe sakinlerinin refah seviyesini yükseltmek için proje çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Spor Kompleksi, semt pazarı ve sosyal yardım işleri kompleksinin ihalesini tamamladı.
Haliliye Belediyesi, “Şanlıurfa’nın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçe sakinlerinin refah seviyesini yükseltmek için proje çalışmalarını devam ettiriyor. Planlanan projeler bir bir hayata geçirilip, ihaleleri tamamlanırken, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapılması planlanan semt pazarı ve sosyal yardım işleri kompleksinin de ihalesi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri için kapalı semt pazarı, gençler için spor sahasının olacağı projede, Sosyal Yardım İşleri için de kompleks yer alacak projeyle ilgili Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Deva Eczanesi
Haliliye
Merve Eczanesi
Haliliye
Özdoğantürk Eczanesi
Haliliye
Murat Eczanesi
Eyyubiye
Ataşehir Eczanesi
Karakopru
Sade Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Rasulayn'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 kişi yakalandı

Rasulayn'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 kişi yakalandı

Karaköprü’de zabıta sağlık ve hijyen denetimlerini sürdürüyor

Karaköprü’de zabıta sağlık ve hijyen denetimlerini sürdürüyor

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.