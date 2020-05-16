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Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Zabıta ekipleri ise semt pazarlarında gıda denetimlerini sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Zabıta ekipleri ise semt pazarlarında gıda denetimlerini sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, İmam Bakır, Bamyasuyu, Şair Nabi ve Bağlarbaşı mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Salgın tedbirleri çerçevesinde ekipler son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı gıda görevlileri ile birlikte semt pazarlarını denetledi.
Görevliler pazarlarda esnaf ve vatandaşları salgınla mücadele konusunda belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı. Zabıta ekipleri ise alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek maske ve dezenfektan dağıttı. Belediye ekipleri ayrıca denetimlerde fiyat ve hijyen kontrollerini de gerçekleştirdi.

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