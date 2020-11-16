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Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.11.2020 12:54 | Son Güncelleme

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve korona virüs ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve korona virüs ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osman Gazi ve Şair Nabi mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti. Ayrıca ekipler, temizlik çalışması başlattıkları mahallelerde dar sokakları mobil araçlar ve temizlik personeli desteği ile tertemiz yıkayarak dezenfekte ediyor.
Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

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