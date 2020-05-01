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Haliliye’de salgınla mücadeleye devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.05.2020 17:29 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Salgın nedeniyle ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Sancaktar ve Şair Nabi mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Öte yandan Haliliye Belediyesi salgınla mücadele kapsamında ilgili tüm birimleri çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

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