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Haliliye’de semt pazarları denetlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimleri aralıksız sürdürüyor.Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan semt pazarlarında maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimleri aralıksız sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan semt pazarlarında maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi. Pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler, salgın tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Haliliye zabıtasının denetimleri ile ilgili konuşan Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, “Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 50 zabıta arkadaş sahadadır. Biz onlarsız, onlar da biziz olmaz. Bizler kendi sağlığımız için de kurallara uymalıyız. Müdürümüze ve ekiplerini de teşekkür ediyoruz” dedi.
Ekipler, semt pazarlarında salgınla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin dışında ürünlerin fiyat etiketlerinin de denetimlerini gerçekleştirdi.

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