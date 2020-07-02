YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Haliliye’de temizlik çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.07.2020 16:44 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, salgından korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmalara ara vermiyor.

Haliliye Belediyesi, salgından korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmalara ara vermiyor. ‘Daha temiz bir Haliliye’ için kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Atatürk Bulvarı, Ahmet Yesevi ve Kamberiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ederken, diğer taraftan rutin temizlik çalışmalarına da ara vermiyor. Normalleşme sürecinde de hijyen konusunda tedbirleri üst seviyede tutan Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor.
Ekipler bu kapsamda son olarak Atatürk Bulvarı, Ahmet Yesevi ve Kamberiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sindoma Başkanı Osman Eş:‘’Projelerde engelli, yaşlı ve çocuklarımıza yönelik mimari çözümlere gidilmeli’’

Sindoma Başkanı Osman Eş:‘’Projelerde engelli, yaşlı ve çocuklarımıza yönelik mimari çözümlere gidilmeli’’

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Acar Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Özdoğantürk Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.