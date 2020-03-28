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Haliliye’de temizlik personellerine vefa ikramiyesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, korono virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerde yoğun çaba ve mesai sarf eden temizlik personellerine 500 TL’lik vefa ikramiyesi verileceğini duyurdu.Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve her geçen etki alanını genişleten ölümcül korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte tedbir kapsamında ilçede yoğun bir çalışma başlatıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, korono virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerde yoğun çaba ve mesai sarf eden temizlik personellerine 500 TL’lik vefa ikramiyesi verileceğini duyurdu.
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve her geçen etki alanını genişleten ölümcül korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte tedbir kapsamında ilçede yoğun bir çalışma başlatıldı. Haliiye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat sahada halk sağlığı için gecesini gündüzüne katan temizlik ve dezenfektasyon personellerine 500 Türk lirası ikramiye verileceğini söyledi.
Koron ovirüs tedbirleri kapsamında Haliliye Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekibinin sahada yoğun bir mücadele verdiğini belirten Canpolat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Evlerinizde kalın sağlıklı kalın’ çağrısı sonrası bizler de belediye olarak sahada hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan hijyen esaslı çalışmalar, diğer taraftan da yoğun ilaçlama yapıyoruz. Personellerimiz sahada 24 saat esaslı faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bizler de personellerimize destek ve motivasyon olsun diye, onlar nasıl ki bizlerin yani Haliliye’nin, Şanlıurfa’nın sağlığı için mücadele veriyorlarsa bizler de Haliliye Belediyesi olarak sahada temizlik ve dezenfektasyonda görev yapan arkadaşlarımıza 500 TL’lik bir ikramiye ile kendilerine bir vefa desteği yapalım dedik. Personellerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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