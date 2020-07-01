Haliliye’de ücretsiz maske dağıtımı sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan maskenin üretimini ve ücretsiz dağıtımını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, yeni tür koronavirüs (covıd-19) salgınının Türkiye’de görülmesinden itibaren başlattığı mücadeleyi aksatmadan sürdürüyor. 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci içerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi

salgından korunmak için maske üretimine devam ederken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, ilçenin en işlek bölgeleri olan Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı’nda kurdukları stantlarla vatandaşlara maske dağıtmayı sürdürüyor. Ekipler ayrıca ilçenin farklı mahallelerinde de maske dağıtım işlemini gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, pandemi süresince halka ücretsiz maske ulaştırmak için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

