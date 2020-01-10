YURTHABER
  4. Haliliye’de yeni kamulaşma için ağaç dikme kararı

Haliliye’de yeni kamulaşma için ağaç dikme kararı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Meclisi, Ocak Ayı Olağan Toplantısında Toplantıda Meclis, Haliliye ilçe sınırları içerinde yapılaşacak tüm yapılar için ağaç dikme zorunluluğunu oy birliği ile kabul etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan meclis toplantısı Haliliye Belediye Başkan Vekili Cengiz İzgördü başkanlığında yapıldı.

Haliliye’de yeni kamulaşma için ağaç dikme kararı

Haliliye Belediye Meclisi, Ocak Ayı Olağan Toplantısında Toplantıda Meclis, Haliliye ilçe sınırları içerinde yapılaşacak tüm yapılar için ağaç dikme zorunluluğunu oy birliği ile kabul etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan meclis toplantısı Haliliye Belediye Başkan Vekili Cengiz İzgördü başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri ve Başkanlık tarafından teklif edilen gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, meclis üyelerinin oylamasına sunulan ana gündem maddesi ise Haliliye ilçesinin genelinde yeni yapılaşacak alanların yeşillendirilmesi, yapılaşmadan etkilenen çevrenin geri dönüşümü ve daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla Haliliye Belediyesinin yapı kullanım izni alma aşamasındaki yapılara ağaç dikme zorunluluğu getirilmesi oldu.
Buna göre; mesken vasıflı bağımsız birim başına 1 adet, ticari vasıflı birimler için ise 25 metrekareye 1 adet ağaç dikimi öngörülerek Belediye meclisinde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.
Meclis toplantısı, İmar Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi ile devam etti.
İlçenin yeşillendirilmesi için Belediye Meclisi’nin aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ‘Yemyeşil Türkiye’ kampanyasına ‘Yemyeşil Şanlıurfa’ kampanyası ile belediyeler olarak destek olmaya çalıştık. Bu manada bugün Haliliye Belediye Meclisimiz almış olduğu karar ile iskân alacak olan binalarda daire sayısı kadar bahçelerine ağaç dikmem kararını almıştır. ‘Yemyeşil Haliliye’ kampanyasına da Meclisimiz tarihi bir karara imza atmış bulunuyor” şeklinde konuştu.
Kararın içeri ile ilgili de bilgi veren Canpolat, “Meclisimizin aldığı karar gereği her mesken başına bir adet ağaç olmak üzere, her iş yerinde de 25 metrekareye de bir ağaç düşecek şekilde bahçelerine ağaç dikme zorunluluğu getirildi. Alınan bu karardan dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu uygulama inşallah Haliliye ilçesinde olduğu gibi tüm ilçelerimize ve tüm Türkiye geneline diye ümit ediyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladıBaydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Akçakale’de akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldıAkçakale’de akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Reha Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Akçakale ve Ceylanpınar’a doğalgaz müjdesi

Akçakale ve Ceylanpınar’a doğalgaz müjdesi

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.