Haliliye’de yeni kamulaşma için ağaç dikme kararı

Haliliye Belediye Meclisi, Ocak Ayı Olağan Toplantısında Toplantıda Meclis, Haliliye ilçe sınırları içerinde yapılaşacak tüm yapılar için ağaç dikme zorunluluğunu oy birliği ile kabul etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan meclis toplantısı Haliliye Belediye Başkan Vekili Cengiz İzgördü başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri ve Başkanlık tarafından teklif edilen gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, meclis üyelerinin oylamasına sunulan ana gündem maddesi ise Haliliye ilçesinin genelinde yeni yapılaşacak alanların yeşillendirilmesi, yapılaşmadan etkilenen çevrenin geri dönüşümü ve daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla Haliliye Belediyesinin yapı kullanım izni alma aşamasındaki yapılara ağaç dikme zorunluluğu getirilmesi oldu.

Buna göre; mesken vasıflı bağımsız birim başına 1 adet, ticari vasıflı birimler için ise 25 metrekareye 1 adet ağaç dikimi öngörülerek Belediye meclisinde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Meclis toplantısı, İmar Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi ile devam etti.

İlçenin yeşillendirilmesi için Belediye Meclisi’nin aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ‘Yemyeşil Türkiye’ kampanyasına ‘Yemyeşil Şanlıurfa’ kampanyası ile belediyeler olarak destek olmaya çalıştık. Bu manada bugün Haliliye Belediye Meclisimiz almış olduğu karar ile iskân alacak olan binalarda daire sayısı kadar bahçelerine ağaç dikmem kararını almıştır. ‘Yemyeşil Haliliye’ kampanyasına da Meclisimiz tarihi bir karara imza atmış bulunuyor” şeklinde konuştu.

Kararın içeri ile ilgili de bilgi veren Canpolat, “Meclisimizin aldığı karar gereği her mesken başına bir adet ağaç olmak üzere, her iş yerinde de 25 metrekareye de bir ağaç düşecek şekilde bahçelerine ağaç dikme zorunluluğu getirildi. Alınan bu karardan dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu uygulama inşallah Haliliye ilçesinde olduğu gibi tüm ilçelerimize ve tüm Türkiye geneline diye ümit ediyoruz.”

