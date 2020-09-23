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Haliliye’de yeni parklar yeşil ile buluşuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni parkların ağaçlandırma işlemlerine başladı.

Haliliye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni parkların ağaçlandırma işlemlerine başladı. Bu kapsamda ekipler Karşıyaka Mahallesinde bulunan Göbeklitepe Parkında ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Öte yandan Çevre Koruma ekipleri ilçe genelinde bulunan mevcut parklarda bank yenileme ve kamelyaların bakım ve onarımlarını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, ‘Daha yeşil bir Haliliye’ için startını verdiği çalışmalara hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan onlarca yeni parkta ağaçlandırma çalışmaları başladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak Karşıyaka Mahallesinde bulunan Göbeklitepe Parkından ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Daha önce sulama ve elektrik sistemlerinin tamamlandığı parkta ekipler hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ekipler mevsimsel koşulları göz önünde bulundurarak çim ekimine de başlayacak.
Öte yandan Çevre Koruma ekipleri ilçe genelinde bulunan mevcut parklarda bank yenilemesi ve kamelyaların bakım ve onarımlarını sürdürüyor. Ekipler parklarda bulunan deforme olmuş bankları sökerek yerine yeni banklar yerleştirirken, kamelyaların da bakım ve onarımlarını yapıyor.

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