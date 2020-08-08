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Haliliye’de yeni yol yapım çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki yol yapım ve yeni yollar açma çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye’de yeni yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki yol yapım ve yeni yollar açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan ekipler Devteyşti Mahallesi’nde başlattıkları kırmızı kot uygulaması ile yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü mahallede devam eden yeni yol açma çalışmalarını tamamlayıp ilçeye yeni yollar kazandırmayı hedefliyor.

Haliliye’de yeni yol yapım çalışmaları sürüyor

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