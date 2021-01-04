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Haliliye’de yeşil alan 99 dönüm arttı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.01.2021 15:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve bahçelerde yürüttüğü peyzaj, oyun ve fitness grubu çalışmalarının yanı sıra, yeni parkları da ilçeye kazandırıyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Yemyeşil Haliliye” şiarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye 23 yeni park kazandırılırken, yeşil alan miktarı 99 dönüm artmış oldu.

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve bahçelerde yürüttüğü peyzaj, oyun ve fitness grubu çalışmalarının yanı sıra, yeni parkları da ilçeye kazandırıyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Yemyeşil Haliliye” şiarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye 23 yeni park kazandırılırken, yeşil alan miktarı 99 dönüm artmış oldu. İmar planında park alanı olarak belirlenen bölgelerde çalışmalar başlatarak, ilçedeki yeşil alan miktarını arttırma hedefleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu doğrultuda yeni parkları ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 23 yeni park kullanıma sunuldu. 99 dönümlük alanı, parka çeviren ekipler, ilçedeki yeşil alan miktarını ise 584 bin metrekareden, 683 bin metrekareye çıkardı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeni parklarımızın ilçemize kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. 23 yeni parkı kullanıma sunduk ve 99 bin metrekarelik bir yeşil alan miktarını ilçemize kazandırdık. Yemyeşil Haliliye hedefimizle çalışmalarımızı arttırarak, devam ettirmeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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