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Haliliye’de YKS startı verildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik açılan kurslar yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile başladı.Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası kurslara ara veren Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Gençlik Merkezi tekrardan pandemi önlemleri ile kapılarını gençlere açtı.

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik açılan kurslar yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile başladı.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası kurslara ara veren Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Gençlik Merkezi tekrardan pandemi önlemleri ile kapılarını gençlere açtı. Alınacak kursiyer sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenirken, girişte ateş ölçme ve el dezenfektesi önlemleri alındı. Kursların başlaması öncesi öğrencilere yönelik yapılan Seviye Belirleme Sınavının (SBS) ilk oturumuna toplamda 120 öğrenci katıldı. 4 gün sürecek olan sınavlar sabah 08.30 ve 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Kursların kontenjan sayısının bu yıl Covid-19’dan azaldığını belirten Bahçelievler Gençlik Merkezi yetkilileri, maske ve hijyen kurallarına daha dikkat ettiklerini vurguladı.

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