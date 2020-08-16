Haliliye’de yol çalışması

Haliliye Belediyesi, ‘yol medeniyettir’ şiarıyla başlattığı yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal Emirler Mahallesi ve mezrası Güneşli ‘de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mevcut yollar üzerinde yapılan düzenlemelerin ardından stabilize yol çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

