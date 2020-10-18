Haliliye’de yol yapım atağı devam ediyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri ekipleri, kırsal Mamuca, Konaç mahallelerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım atağını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesi özellikle kırsal mahallelerde yol sorunlarının yaşanmaması için hummalı bir çalışma yürüten Haliliye Belediyesi, 5 farklı ekip ile kırsalda stablize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mamuca ve Konaç mahallelerinde başlattığı yol yapım çalışmalarında sona geliyor. Konaç Mahallesi merkezinde yol yapımını tamamlayan ekipler mahallenin mezralarında ise çalışmalara devam ediyor.

İlçe genelinde belediyenin çalışmaları takdir toplarken, Konaç Mahalle sakinleri sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

