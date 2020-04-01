Haliliye’deki aile sağlığı merkezleri dezenfekte ediliyor

Haliliye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde ilçede hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerini de dezenfekte ediliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda salgınla mücadele eden ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde dezenfekte çalışması başlattı. Halk sağlığının öncelikte tutulduğu çalışmalarda ekipler, merkezlerin tüm birimlerini dezenfekte etti. Dezenfektasyon ekipleri bu kapsamda çalışmaların süreceğini bildirdi.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde salgınla ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.



