Haliliye’deki kafe ve restoranlar yarına hazır

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki buçuk ayın üzerinde bir dönemdir kapalı olan ve 1 Haziran’dan itibaren ilçede tekrardan hizmet vermeye başlayacak olan kafe ve restoranlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi ölümcül covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Türkiye’de ölüm ve yeni vakaların düşüş göstermesi ile birlikte 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine giriyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi tüm ilçede normalleşme süreci hazırlıklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler salgın nedeniyle iki buçuk aydır kapalı olan kafe, lokanta ve restoranlarda dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler ilçe genelinde yarın hizmet verecek olan iş yerlerini tek tek dezenfekte ederek vatandaşların sağlıklı bir ortamda yemek yemelerini sağlıyor.

Belediyenin çalışmaları vatandaşların beğenisini kazanırken, iş yeri sahipleri belediyenin dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Öte yandan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü salgın kapsamında hijyenik ortamların sağlanması için dezenfekte çalışmalarına ara vermeden sürdüreceklerini bildirdi.

