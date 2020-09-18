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Haliliye’deki Millet Bahçesi projesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede 118 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihaleye çıkacağını duyurdu.Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği bölgede mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları yapılacak.

Haliliye’deki Millet Bahçesi projesi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede 118 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihaleye çıkacağını duyurdu.
Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği bölgede mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları yapılacak. 5 Kasım’da ihaleye çakacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 118 dönümlük arazi üzerine inşa edecek.
Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde başlayan süreç ile ilgili konuşan Canpolat, “Bu alanın millet bahçesi yapılması ile ilgili Bakanımız Sayın Murat Kurum’a durumu iletmiş ve projemizin onayını almıştık. Süreç beklendiği devam ediyor ve ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından kısa sürede başlayacak çalışmaların ardından ilçemizin değişimine yakışır bir proje hayata geçmiş olacak. Ben bu projemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet Bahçesi projemizde Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Valimiz Sayın Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanımız Bahattin Yıldız, Milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Aksu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haliliye’deki Millet Bahçesi projesi

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