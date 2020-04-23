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Haliliye’den esnafa gıda desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:17 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerini kapatan kıraathane ve kuaför işletmecileri ve personellerine gıda desteğinde bulundu.Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor.

Haliliye’den esnafa gıda desteği

Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerini kapatan kıraathane ve kuaför işletmecileri ve personellerine gıda desteğinde bulundu.
Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında iş yerlerini kapatan ve zor günler geçiren kıraathane ve kuaför işletmecileri ve çalışanlarına destek Haliliye Belediyesinden geldi. İş yerleri kapalı olan 350 kuaför ve çalışanları ile 200 kıraathane ve çalışanlarına da gıda desteği verildi.
Sosyal Yardım Tesisinde Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nezif Kayalar ve Şanlıurfa Kahveciler ve Çaycılar Odası Başkanı Murat Tuzlu ile bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat salgın dolayısıyla zor günler yaşayan esnafımızın bir nebze de olsa destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Canpolat zor zamanlarda sosyal belediyecilik gereği olarak esnafla birlik ve beraberlik içinde olduklarını ifade ederek, “Hem berber ve kuaförlerimiz hem de kıraathanelerimiz kapandı. Bizlerde esnafımıza nasıl bir katkı, nasıl bir destekle bulunabiliriz ve aynı zamanda o işletmelerde çalışan elemanlarla alakalı ilgili oda başkanlarımızla görüştük. Başkanlarımız bizlerden yardım taleplerinde bulundular. Bizlerde yardım taleplerine cevap vermek adına hep birlikte oturduk gıda yardımını yapma konusunda karar aldık. Başkanlarımız Haliliye bölgesinde yaşayan işletme sahipleri ve onların yanında çalışan değerli kardeşlerimizin listelerini hazırladılar. Bizlerde Başkanlarımızın nezaretinde yardımlarımızın dağıtıma başlıyoruz. Haliliye Belediyesi her zaman vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmuştur ve olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Haliliye’den esnafa gıda desteği

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