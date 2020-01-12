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  4. Haliliye’den gazetecilere sinema etkinliği

Haliliye’den gazetecilere sinema etkinliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla kentte görev yapan tüm basın mensuplarına yönelik sinema etkinliği düzenledi.Haliliye Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ’nünde gazetecileri unutmadı.

Haliliye Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla kentte görev yapan tüm basın mensuplarına yönelik sinema etkinliği düzenledi.
Haliliye Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ’nünde gazetecileri unutmadı. Bu kapsamda kentte görev yapan tüm basın mensupları Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen sinema etkinliğine davet edildi. Ünlü halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ‘Naim’ filminin gösterimi sunulduğu etkinliğe Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı, birim amirleri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat gazeteciliğin önemine değinerek,“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile arkadaşlarımızla yaptığımız istişare çerçevesinde sizlere bir mola, bir soluk anlamında sizleri ailelerinizle bu sinema etkinliğinde misafir edelim dedik. Şunu ifade etmek isterim ben konuşmamın başında mesai arkadaşlarım derken gerçekten de nasıl siz bizi takip ediyorsanız, bizlerde değerli Şanlıurfa basınını takip ediyoruz. Çünkü toplumun gerçek bilgilendirilmesinde ve daha önemlisi yönlendirilmesinde çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum” dedi.
Burada konuşan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak ise Haliliye Belediyesinin gazeteciler gününde basın mensupları için böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Film sonrası etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan basın mensuplar da Haliliye Belediyesinin Çalışan Gazeteciler Gününde böyle bir etkinlik hazırlaması kendilerini mutlu ettiğini ve bundan dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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Merkez
Edep Eczanesi
Merkez
Güleryüz Eczanesi
Merkez
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Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
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