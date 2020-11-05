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Haliliye’den gençlere bilgisayar kursu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi tarafından açılan bilgisayar kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.Haliliye Belediyesi, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Haliliye’den gençlere bilgisayar kursu

Haliliye Belediyesi tarafından açılan bilgisayar kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.
Haliliye Belediyesi, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde açtığı bilgisayar kursu ile gençlere kendilerini bu alanda geliştirme imkanı sunuyor. Alanında uzman eğitmenlerce verilen kursta gençlere, ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim, hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da, eğitim verilen kurs gençlerin büyük beğenisini topluyor. 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.
Öte yandan açılan kurslarda Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları en yüksek seviyede tutuluyor.

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