YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Halit Tomakin: “Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız”

Halit Tomakin: “Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız”

ORDU HABERLERİ  | 07.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

AK Parti Ulubey İlçe Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ülde ve yerel gündeme ilişkin görüşlerde bulundu.

Halit Tomakin: “Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız”

AK Parti Ulubey İlçe Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ülde ve yerel gündeme ilişkin görüşlerde bulundu. Yakın zamana bakıldığında pandemi dönemi de dahil edildiğinde dünyanın 3 tane büyük savaştan geçtiğini belirten Tomakin, “1. ve 2. Dünya Savaşları barutla yapıldı. Şimdi ise biyolojik silahla dünyaya yön verilmeye çalışılıyor” dedi.
Tomakin, “Dünya savaşlarını gerçeklikle ve başarı ile yönetenler, dünya savaşları sonrasında dünyanın kahramanları oldular. Bu pandemi 3. Dünya savaşıdır. Allah’a hamdolsun ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyaya örnek olacak bir şekilde bu biyolojik savaşı, pandemi dönemini hakikaten son derece başarı ile yöneten ülke olduk. Hiç kuşkunuz olmasın ki Türkiye pandemi döneminin kahramanıdır ve Türkiye dünyanın özlediği adalet ve hak kavramını, dünyanın 5’ ten büyük olduğunu, mazlumların umut ışığı olduğunu dünyaya gösterecektir” diye konuştu.
Pandemi döneminde 100’ün üzerinde ülkeye tıbbı ve gıda yardımı yapıldığını, Türkiye’de ise 100 milyar lira ile açılış yapılan pandemi destek programının bugün 300 milyar lirayı bulduğunu kaydeden Tomakin, yolda kalmış, pandemiden dolayı mağdur olmuş, işini kaybetmiş her kesime, her alana ulaşmaya, dertlerine derman olmaya çalışıldığına dikkat çekti.

“Hedef 1 milyon üye”
Başkan Tomakin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı gönül seferberliği çalışması kapsamında, dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olan AK Parti’nin Türkiye’de 10 milyon 350 bin üyesi olduğunu hatırlattı. Tomakin, “Cumhurbaşkanımız 1 milyon yeni üye hedefi koydu. Çalışkan Ulubey ilçe teşkilatımızın payına düşen üye hedefini zamanından önce teslim edeceğine inanıyorum. İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları, mahalle başkanlarımız Ulubey’in her tarafına dağılarak, AK Partili kardeşlerimizi bulalım, Cumhurbaşkanımızın bir selamını götürseniz kimse Cumhurbaşkanımızın selamını yerde bırakmaz yeter ki, vatandaşlarımıza ulaşalım” açıklamasında bulundu.

“Algı operasyonlarına dikkat”
Başkan Tomakin, eski geleneksel yöntemlerden vazgeçildiğini, teknoloji ile birlikte dünyanın algı ile yönetildiğinin altını çizdi. Popüler olan sosyal medya üzerinden dünyanın yönetildiğini söyleyen Tomakin, şöyle devam etti: ”Bir misal ile bunu belirtmek isterim. Hafızalarımızı yoklayalım, körfez savaşında öyle bir algı yaptılar ki, Irak’ta 1 milyon insan vahşice katledilirken kimse 1 milyon insanı konuşmadı. Her gün TV kanallarında körfezde petrole batmış martı görüntüsü yayınladılar. Bizler Saddam Hüseyin tarafından Körfeze atılan martının petrol içindeki haline acıdık, sonra gerçek ortaya çıktı ki, o martı görüntüsü Irak’ta değil başka bir ülkede batmış bir tankerden sızan petrole bulanan martı imiş. Onun için algı operasyonlarına karşı çok dikkat edeceğiz. Elbette hatalarımız var ama bizim halkımıza karşı mahcup olacak, bizim geri kalacak, bizim yüzümüzü yere düşürecek bir hatamız olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yıldır Türkiye takdire şayan bir şekilde yönetiliyor. 2023, 2053, 2071 gibi sürekli ülkemizin önüne yeni ufuklar yeni hedefler koyuyoruz. Bu ne demek, bizden sonra gelecek kuşaklara, aldığımız emaneti gururla, onurla, teslim edeceğiz. Bu bizim görevimiz, bu bizim dava ruhumuz, biz hedefimize yorulmadan bıkmadan koşacağız”
Ulubey İlçe Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler’e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Halit Tomakin: “Hedefimize yorulmadan, bıkmadan koşacağız”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Silvan’da yüksek ev ve kira fiyatlarına tepki

Silvan’da yüksek ev ve kira fiyatlarına tepki

’Yediveren’ inciri toplanmaya başlandı

’Yediveren’ inciri toplanmaya başlandı

Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu

Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ordu Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
02:59
Sabah
04:57
Öğle
12:38
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:59

Ordu Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Candan Eczanesi
Altinordu
Güven Eczanesi
Altinordu
Yürür Eczanesi
Altinordu
Pera Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Erguvan Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Gerçeker Eczanesi
Unye
Gölevi Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Fahri Çelebi Vefat Etti

Fahri Çelebi Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.