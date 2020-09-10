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Halit Tomakin: “Yeni bir şahlanış dönemine giriyoruz”

ORDU HABERLERİ  | 10.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, kongreler dönemine girdiklerini belirterek, “Asla rehavete kapılmadan omuz omuza, yeni bir silkiniş, yeni bir diriliş, yeni bir şahlanışın dönemini Türkiye olarak hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz” dedi.AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ilçelerin yüzde 50’sinin kongresinin yapıldığını hatırlattı.

Halit Tomakin: “Yeni bir şahlanış dönemine giriyoruz”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, kongreler dönemine girdiklerini belirterek, “Asla rehavete kapılmadan omuz omuza, yeni bir silkiniş, yeni bir diriliş, yeni bir şahlanışın dönemini Türkiye olarak hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz” dedi.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ilçelerin yüzde 50’sinin kongresinin yapıldığını hatırlattı. Tomakin, “Ordu’da 12 Eylül ve 1 Kasım tarihleri arasında ilçe kongrelerimizi yamayı planlıyorduk. Genel merkez Teşkilat Başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda pandemi tedbirleri kapsamında kongrelerimizi bir ay öne aldık. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Kongrelerimizde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyularak ilçe kongrelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.
Kongrelerin yeniden yapılanma ve yeni bir motivasyon olduğunu, mental yorgunluğu olan arkadaşlar için görev değişikliğine gidilerek yola devam edileceğini belirten Tomakin, “En önemlisi önümüze 2023, 2053, 2071 tarihleri ile büyük Türkiye’yi inşa eden, önümüze hedef koyan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında asla rehavete kapılmadan omuz omuza, yeni bir silkiniş, yeni bir diriliş, yeni bir şahlanışın dönemini Türkiye olarak hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz” diye konuştu.
AK Parti’de ilçe kongre tarihlerini şöyle belirlendi:
12 Eylül Gülyalı, 14 Eylül Perşembe, 23 Eylül Çamaş, 25 Eylül Kabadüz, 26 Eylül Mesudiye ve Gölköy, 29 Eylül İkizce ve Çaybaşı, 30 Eylül Gürgentepe ve Ulubey, 3 Ekim Korgan ve Kumru, 4 Ekim Ünye ve Fatsa, 6 Ekim Aybastı ve Kabataş, 7 Ekim Akkuş, 11 Ekim Çatalpınar ve Altınordu.

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Defne Eczanesi
Altinordu
Demir Eczanesi
Altinordu
Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Arı Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Gerçeker Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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