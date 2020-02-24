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Halk Eğitim Merkezi Erdek’te 189 kurs açtı

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2019 2020 eğitim-öğretim yılında toplam 189 kurs açıldığı ve bu kurslara 3 bin 859 kişi katıldığı açıklandı.Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2019/2020 eğitim-öğretim döneminde yapılan çalışmalar basınla paylaşıldı.

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2019 2020 eğitim-öğretim yılında toplam 189 kurs açıldığı ve bu kurslara 3 bin 859 kişi katıldığı açıklandı.
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2019/2020 eğitim-öğretim döneminde yapılan çalışmalar basınla paylaşıldı. Erdek Halk Eğitim Merkezinde, “Okullar Hayat Olsun” projesiyle okullarda öğrencilere yönelik atletizm, resim, voleybol, oryantring, akıl oyunları satranç gibi kursların yanında seramik, müzik aletleri yapımı, kazaziye ahşap süsleme, rölyef makreme, mis sabun yapımı, hijyen, ilk yardım, arıcılık, avcılık gibi kursların açıldığı belirtilirken, yakın zamanda model uçak yapımı, İngilizce, halk oyunları, Türk Sanat Müziği Korosu kurslarının açılacağı vurgulandı.
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kullanılan binanın depreme dayanıksız olmasından dolayı binanın boşaltıldığını ifade eden yetkililer, Halk Eğitim Merkezi’nin boşaltılmasından dolayı Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu Lisesi’nde makrome, giyim üretim ve okuma yazma, Halitpaşa İlkokulu’nda yağlı boya resim kursu, Erdek Anadolu Lisesi’nde nakış kursu, kiralanan özel şahıslara ait yerlerde seramik, müzik aletleri yapımı gibi kursların devam ettiğini kaydetti.
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Bölümünün Erdek 18 Eylül Ortaokuluna taşındığını dile getiren yetkililer, Açık Lise, Açık Ortaokul kursiyer başvuruların yeni idari hizmet ofisine yapılması gerektiğini açıkladılar.

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