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Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

KARAMAN HABERLERİ  | 01.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Karaman’da, Halk Eğitimi Merkezi tek kullanımlık maske üretimine başladı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği bu günlerde bizler de öğretmen ve usta öğreticilerimizle halkımıza dağıtılmak üzere maske dikimine başlamış bulunmaktayız.

Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Karaman’da, Halk Eğitimi Merkezi tek kullanımlık maske üretimine başladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği bu günlerde bizler de öğretmen ve usta öğreticilerimizle halkımıza dağıtılmak üzere maske dikimine başlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda gönüllü personellerimiz kurumumuzda gerekli hijyen koşullarına titizlikle uyarak maske dikimine başlamışlardır. Karaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak kendi çabalarımızla milli bir seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personellerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

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İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:08

Karaman Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Pamuk Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Ihlamur Eczanesi 02/05/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Nazmiye Kaya Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Sağlık Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi 02/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Dost Eczanesi 02/05/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
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