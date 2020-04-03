YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Halk Eğitim Merkezi sağlıkçılar için çalışıyor

Halk Eğitim Merkezi sağlıkçılar için çalışıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 03.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personeline ulaştırmayı hedefliyor.Tüm dünyayı etkisine altına alan Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaç haline gelen başlıca ürünlerden biri de maskeler oldu.

19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personeline ulaştırmayı hedefliyor.
Tüm dünyayı etkisine altına alan Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaç haline gelen başlıca ürünlerden biri de maskeler oldu. Düzce Halk Eğitim Merkezi yetkilileri de bu ihtiyacı karşılamak için harekete geçti.
Halk Eğitim Merkezi yöneticileri öncülüğünde, usta öğretici ve öğretmenler gece gündüz demeden evlerinde maske üretimine başladılar. Halk Eğitim Merkezine bağlı 20 kişilik grup, bu zorlu süreçte Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına maskeleri ulaştırmak için bir hayli yoğun mesai yapıyorlar.
Sağlık çalışanlarına destek olmak ve onları Covid-19’dan koruyabilmek için uğraş verdiklerini belirten gönüllüler, en kısa zamanda sağlık personeline evlerinde ürettikleri maskeleri ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Muğla’da ‘seyyar manav’ uygulaması

Muğla’da ‘seyyar manav’ uygulaması

Düzce Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:28
Öğle
13:04
İkindi
16:39
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Düzce Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Melen Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

Tek tek kontrol ettiler

Tek tek kontrol ettiler

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de yatırımcıya tam destek

Düzce’de yatırımcıya tam destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.