Halk eğitim merkezlerinin müdürleri Alaşehir’de buluştu

Manisa genelinde görev yapan halk eğitim merkezlerinin müdürleri 4 ay aradan sonra, ilk kez Alaşehir’de toplandı. 17 ilçe halk eğitimi merkezi müdürünün katıldığı toplantıda pandemi öncesi yapılan yıllık çalışmalar, pandemi süreci, pandemi sonrası ve gelecek yılın planlaması yapıldı.

Alaşehir La Bella Otel salonunda Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Şimşek başkanlığında ve Alaşehir İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen değerlendirme ve planlama toplantısında 2019/2020 Eğitim Öğretim yılında açılan kursların genel değerlendirilmesi yapılarak, 14 Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetleri durdurulan halk eğitimi merkezlerinin durumları görüşüldü. İlçelerde pandemi süresinde halk eğitim müdürlüklerinin yaptıkları özverili çalışmaları ile yapılan maske, tulum dikimi gibi faaliyetler değerlendirildi. 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Yeni Eğitim Öğretim yılında açılacak kurslar, yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin çeşitlilikleri hakkında görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda, yapılabilecek çalışmaların kararları da alındı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Şube Müdürü Bülent Şimşek, "Rutin olarak her ilçede yaptığımız değerlendirme ve bilgilendirme toplantılarımız, pandemi süresince yaklaşık 4 ay yapılamadı. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte, ilk toplantımızı 4 ay sonra Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde, bugün 17 ilçe halk eğitimi merkezi müdürümüzün katılımıyla yaptık. 14 Mart ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında il genelinde tüm halk eğitimi merkezlerimiz faaliyetlerine ara vermişti. 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren İl genelinde merkezlerimiz faaliyetlerine başladı. Telafi programlarımız devam ediyor. Pandemi sonrası kurslarımız hijyen ve pandemiden korunma kurallarına uyularak, meslek edindirme kurslarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kurslarımızda sosyal mesafe, maske ve hijyenik kurallarına mutlaka uyulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı projelerine halk eğitimi merkezlerinin faaliyetleriyle katkılar sağlaması, ilçelerdeki Açık Öğretim Okullarının faaliyetlerinin sürdürülmesi devam edecektir." dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez ise yapılan toplantı hakkında, "Bugün ilçemizde halk eğitim merkezi müdürlerini misafir ettik. Güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Alaşehir genelinde gelecek eğitim öğretim döneminde farklı kursların açılmasına kararlaştırdık." bilgisini verdi.

Katılımcılara Alaşehir Sultaniye kuru üzümü ve taze asma yaprağı hediye edildi.



